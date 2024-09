Volo Wizz Air cancellato | rientro da incubo Bus traghetto ostello e treno Ci abbiamo messo due giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Reggio Emilia, 17 settembre 2024 – Tutto sembrava procedere per il verso giusto, ma ilda una vacanza in Albania si è trasformato in una vera odissea per quattro studentesse universitarie reggiane, che dopo la cancellazione delhanno speso circa 250 euro a testa per riuscire a tornare a casa. Eleonora e Valentina Braidi, sorelle di 22 e 19 anni, assieme alle amiche Sofia Gabbi (18 anni) ed Elisabetta Mari (22 anni) sono partite il 9 settembre alla volta di Tirana, in Albania. "Già il 16 agosto la compagniaAir avevaild’andata, peròchiesto il rimborso e siamo riuscite per fortuna a prendere un altrocon Ryan Air circa alla stessa ora" racconta Eleonora. Al ritorno, venerdì 13 settembre, le ragazze procedono con il check-in: "Sembrava tutto regolare – continua –. Arriviamo in aeroporto per le 18.30, ilsarebbe partito alle 20.45.