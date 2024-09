Strage di Paderno primo incontro a porte chiuse fra Riccardo e i nonni Fra silenzi e lacrime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo due settimane dalladiDugnano,Chiaroni, il 17enne che ha ucciso il fratellino 12enne e i genitori con un coltello da cucina, ha potuto incontrare per la prima volta ie gli zii in uno spazio riservato del carcere minorile.E CRISI DI PIANTO Le indiscrezioni sull’, avvenuto di recente, parlano di momenti di grande intensità emotiva, come d’altronde era inevitabile. Ma anche il perdurare di una difficile condizione psicologica per il ragazzo, ancora confuso, che avrebbe trascorso il tempo con i parenti frae crisi di pianto. Il Tribunale per i minorenni di Milano aveva autorizzato il colloquio su richiesta della difesa, dopo che i, insieme ad altri familiari, avevano espresso la loro disponibilità a partecipare a questo difficile atto di ricongiungimento.