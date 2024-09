Scontri tifosi Marchetti | Allo stadio non si può aver paura La soluzione? Vietare le trasferte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo quanto accaduto per Cagliari-Napoli, il giornalista di Sky Sport suggerisce misure più severe per evitare tafferugli tra tifoserie. La partita tra Cagliari e Napoli, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2024/2025, è stata teatro die disordini che hanno portato alla sospensione del match per sette minuti. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio all’Unipol Domus di Cagliari, con il Napoli che ha trionfato 0-4. Il caos sugli spalti, provocato dal lancio di petardi e oggetti tra le tifoserie, ha costretto l’arbitro a fermare il gioco, richiamando l’attenzione su un problema sempre più urgente: la sicurezza nei stadi. Luca, noto giornalista e opinionista di Sky Sport, ha commentato l’accaduto nel suo intervento settimanale su Radio Marte.