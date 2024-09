Qui si spettina la realtà In scena arte e temi sociali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) La stagione 2024-25 del Teatro Carcano, intitolata “la“, si annuncia come un anno di intensa attività culturale, con un programma che spazia dalla drammaturgia classica alla contemporanea, dalla danza alle incursioni musicali, dai talk all’opera. Attenzione particolare aie al punto di vista femminile, rafforzando il ruolo del teatro come luogo di incontro e riflessione per l’intera comunità. Sul palco artisti di primo piano come Lella Costa, Luca Bizzarri, Simona Cavallari, Paolo Fresu, Elio Germano, Alessandro Haber, Marco Paolini, Andrea Pennacchi, Telmo Pievani, Veronica Pivetti, Violante Placido, Sergio Rubini, Stefania Sandrelli e molti altri.