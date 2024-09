PlayStation Plus Extra e Premium ecco i 9 giochi che verranno rimossi ad Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024) Sony Interactive Entertainment ha annunciato iche lasceranno il, rivelando che gli abbonati ai due tier più costosi del servizio non potranno più giocare a 9 titoli dal mese di. Grazie a RestEra scopriamo quindi i 9presenti nella categoria “Ultima possibilità di giocare” suStore: Ultra Street fighter IV Gotham Knights LittleBigPlanet 3 Dragon Quest XI Dragon Quest Builders Dragon Quest Builders 2 Dragon Quest Heroes Toukiden Kiwami The Evil Within È importante precisare che la lista di cui sopra è parziale, visto che tendenzialmente Sony Interactive Entertainment aggiunge ulterioriin uscita dalcon l’avvicinarsi del mese successivo.