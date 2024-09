Perché la ragazza di Parma che ha ucciso il figlio neonato è indagata per omicidio e non infanticidio?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 17 settembre 2024) Chiara Petrolini, l’universitaria diche ad agosto ha partorito eun, seppellendolo poi nel giardino della sua casa di Traversetolo, èdalla procura perpremeditato e occultamento di cadavere. Non si prospetta dunque reato di, ma divolontario.? La legge italiana diversifica l’dall’. Nel primo caso, come prevede l’art. 578 del Codice penale, il reato disi attua “in condizioni di abbandono materiale e morale“. Può commetterlo soltanto “la madre che cagiona la morte del proprio“. Ciò deve avvenire immediatamente dopo il parto o durante il parto, ma deve essere, appunto, “determinato da condizioni di abbandono materiale e morale“. Per l’si prevede un pena molto inferiore a quella stabilita per l’doloso comune (da 4 a 12 anni).