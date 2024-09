Parma-Udinese 2-3 rimonta bianconera e primo posto in classifica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – L’vince 3-2 ine vola in testa alla Serie A, dopo quattro giornate, com 10 punti. Al Tardini i friulani sotto di due reti alla fine deltempo per i gol di Delprato al 2? e Bonny al 43?, ribaltano la partita nella ripresa con il gol di Lucca al 49? e la doppietta di Thauvin, a segno al 68? e al 79?. In mezzo alla doppietta dell’attaccante francese i ducali restano in dieci per l’espulsione di Keita per doppia ammonizione al 73?. I bianconeri salgono così a quota 10 in, un punto in più del Napoli e due in più di Inter, Juventus e Torino, i ducali restano invece fermi all’undicesimocon 4 punti come Lazio e Lecce, con i biancocelesti che scenderanno in campo tra pochi minuti in casa con il Verona.