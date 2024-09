Nuova vicaria in questura | a Livorno due donne al comando

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 17 settembre 2024)in: aduealin, si è insediata Lorena La Spina,della questora Giusy Stellino. Aarrivati anche i commissari Luca Sbordone, alla guida del commissariato di Piombino. E Gabriele Nasca, dirigente volanti. A tutti loro la questora Stellino ha voluto rivolgere il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro in questa lorosede lavorativa Lorena LA SPINA nata a Catania, laureata in Giurisprudenza con lode nel dicembre 2016 e nell’aprile del 2006 in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, abilitata all’esercizio della professione forense nel novembre 2000. E’ entrata a far parte della Polizia di Stato il 21 marzo 2000 e ricopre la qualifica di Primo dirigente dal 1 gennaio 2019.