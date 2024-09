Nella Mia Testa è il nuovo singolo di Mauro Cesaretti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) Da venerdì 20 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MIA”, ildi. “Mia” è un brano dal sound avvolgente e malinconico, arricchito da sfumature elettroniche e un tappeto sonoro ricco di dettagli. Il tema della canzone ruota attorno all’esplorazione dei pensieri e delle emozioni che affollano la mente del protagonista. Il cantautore utilizza una scrittura evocativa e ricercata, in grado di dipingere un quadro intimo e sincero, in cui ognuno può ritrovarsi. Il testo, intenso e poetico, si intreccia perfettamente con la melodia, creando un equilibrio armonioso tra parole e suoni. “Mia” è una testimonianza della capacità didi unire testi profondi a un sound moderno e sofisticato.