Malore alla guida si ribalta con l’auto | anziano muore in via Bologna

(Di martedì 17 settembre 2024) Prato, 17 settembre 2024 – Un uomo di 77 anni è morto questa mattina in via, nel tratto vicino all’incrocio con via Mozza sul Gorone: l’uomo era in auto con la moglie 72enne quando, probabilmente a causa di un, ha perso il controllo della sua Panda e si èto dopo aver urtato delle auto in sosta. E’ successo intorno alle 9,30. I passanti hanno subito dato l’rme: sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per il 77enne i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre la moglie è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori e la rimozione delta.