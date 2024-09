Inter cosa ti dice la quarta giornata delle tue rivali in Serie A? Il punto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Le avversarie dell’hanno avuto un andamento differente nell’ultimadiA. Analizziamo insieme le loro prestazioni. JUVENTUS – L’si trova, dopo quattro giornate diA, al terzo posto in classifica insieme alla Juventus e al Torino. La squadra allenata da Thiago Motta ha pareggiato per 0-0 contro l’Empoli nell’ultima gara del massimo campionato italiano. La prestazione offerta dai bianconeri non è stata spumeggiante, in linea con quanto visto nel pareggio senza reti dello Stadium contro la Roma. I nuovi innesti, inseriti per la prima volta dall’inizio, non sono ancora entrati nei meccanismi di gioco del proprio club. Sarà dunque opportuno attendere il loro adattamento al contesto tattico di Thiago Motta per potersi esprimere con maggiore oggettività sul