Incidente in Perù | bus va fuori strada e precipita a Machu Picchu Feriti 31 turisti tra cui 8 italiani

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – Gravein, sulladella suggestiva Macchu: un autobus si è schiantato mentre stava scendendo dall’antica cittadina,ndo per circa 15 metri. A bordo c’erano anche degli. “Abbiamo 30: sono stati tutti portati a Cusco”, ha dichiarato un portavoce della polizia peruviana. Rai News riporta che le persone che hanno riportato contusioni sarebbero 31, di cui 8definiti dall’Ansa come “gravemente”. Isarebbero ora ricoverati in ospedale per diverse fratture ossee. Tra di loro anche diversi cittadini cileni e guatemaltechi. Lesi anche 5messicani, due giapponesi e un cinese. Nei minuti immediatamente successivi all’, le forze dell’ordine e i residenti si sonoti sulla scena per aiutare le persone coinvolte a raggiungere il centro sanitario della città.