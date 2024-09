Gioele Putzu cosa è successo? Come è morto il bambino che doveva partecipare al concerto di Fedez a Ozieri?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 17 settembre 2024) Il nome diè stato spesso associato a quello di, in questi giorni. Il rapper si è esibito asabato sera, poco dopo la morte del ragazzino.tragicamente a soli 9 anni, schiacciato da una porta da calcio che gli è caduta rovinosamente addosso. Poco prima di salire sul palco della piazza diè stato informato della terribile notizia e ha chiesto al suo pubblico un minuto di silenzio per ricordare la memoria del bimbo. Nonostante tutto, la stampa e molti utenti del web hanno aspramente criticato la scelta didi esibirsi lo stesso, senza cancellare – o quantomeno rimandare – il. Nelle ultime ore, Selvaggia Lucarelli si è schierata – stranamente – dalla parte del rapper, giudicandolo assolutamente non colpevole di alcuna mancanza di rispetto.