Generali | accordo per la cessione delle attività in Turchia

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 17 set. (askanews) –cede lein. La compagnia, si legge in una nota, ha raggiunto unper la vendita del 99,99% della sua partecipazione inSigorta a Kiler Holding (42% della quota), Ekol Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi (9%), Arex Yatirim Holding (48%) e Arex Sigorta (1%). L’operazione, sottolinea il Leone, è pienamente in linea con il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth, che prevede di perseguire una crescita sostenibile e migliorare il profilo degli utili del gruppo, concentrandosi sui mercati assicurativi in cuiha una posizione di leadership. Il contributoinal risultato operativo del gruppo è marginale e l’operazione avrà un impatto trascurabile sul Solvency II Ratio di