Focolaio di legionella in ospedale a Rimini | bonificato impianto di distribuzione dell’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Un ospite indesiderato, un batterio subdolo e invisibile che, nei giorni scorsi, ha dato del filo da torcere a un’area dell’‘Infermi’ di, nelle cui tubature e più precisamente nell’acqua corrente si è annidato per poi diffondersi in almeno quattro ospiti. Quattro sono infatti i pazienti che dal 28 agosto al 10 settembre (rispettivamente le date del primo e ultimo caso accertato) hanno contratto ladall’acqua di alcune stanze di degenza di un paio di reparti presenti nel monoblocco del nosocomio. Il batterio, che non è trasmissibile tra esseri umani, è infatti comparso per la prima volta in una persona che si trovava ricoverata con sintomi che sin da subito hanno fatto insospettire i sanitari si potesse trattare proprio di