Economia e produzioni tipiche | Castanicoltura il governo non ha stanziato alcun fondo

(Di martedì 17 settembre 2024) I castanicoltori amiatini si aspettavano qualcosa in più dalMeloni. Al momento non c’è niente da fare, per lanon ci sono risorse da spendere e a denunciarlo sono gli onorevoli Marco Simiani e Stefano Vaccari, rispettivamente capogruppo Pd in Commissione Ambiente e capogruppo Pd in Commissione Agricoltura. "Il ministro Giancarlo Giorgetti ha scritto, nero su bianco – dicono Simiani e Vaccari – che per il settore castanicolo non sono disponibili nemmeno 2,5 milioni di euro nel 2024 e la legge per rilanciare uno dei settori chiave per l’montana e dei territori marginali e stata bloccata; tutto questo nel silenzio del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che per il suo staff personale spende oltre 2 milioni di euro all’anno.