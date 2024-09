Documentari | la comunità affronta le sfide della distribuzione | I film incredibili e urgenti non ottengono spazio sulle piattaforme

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024): lale: I “” nonVariety ha diffuso un’interessante resoconto su una conversazione tenuto dalladeiavvenuto alla 20a edizione del Camden InternationalFestival, con sede nel Maine, che ha preso il via il 12 settembre. La ricerca di unaper irealizzati in modo indipendente è stato un argomento di conversazione molto sentito . Il fondatore e amministratore delegato di Cinetic Media John Sloss, che all’inizio di quest’anno ha venduto ilo su Christopher Reeve “Super/Man” alla Warner Bros. Discovery per 15 milioni di dollari, ha ammesso che è stato difficile trovare una casa per alcuni deipiù popolari ai festival, come “No Other Land”.