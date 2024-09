Così ho affrontato la corsa più dura al mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) E’ arrivato al traguardo della gara di trail running Tor des Glacier in Valle d’Aosta, provato ma quanto mai orgoglioso per avercela fatta a completare quella che è considerata la competizione piùal: protagonista dell’impresa, Federico Mora, 38 anni, fisioterapista, osteopata elpidiense, associato all’Atletica Civitanova. Mora ha completato un percorso di 450 km, con 32mila metri di dislivello, attraversando la terza e quarta Alta Via, entro il tempo massimo di 190 ore (sette giorni e 22ore) , ma ci tiene a specificare che "quando si fanno gare come questa, la classifica ha un valore assolutamente relativo. Non so neanche cosa si vince e se si vince qualcosa. Semplicemente, è vincente chi arriva alla fine. La differenza sta tutta nell’arrivare entro il tempo massimo e non arrivare". Partecipare al Tor des Glacier non è cosa da tutti.