Chi è Luca Giglioli | Grande Fratello dinastia importante e curiosità

(Di martedì 17 settembre 2024)è concorrente della 18esima edizione del2024. Nato il 29 agosto 2000 sotto il segno della Vergine, ha 24 anni e lavora come parrucchiere nel salone di famiglia a Reggio Emilia. La sua passione per l'hair styling non è un caso, ma una tradizione che si tramanda da ben tre generazioni nella sua famiglia. Il salone di parrucchieri, fondato dal nonno Piero nel 1966, è un punto di riferimento nella città emiliana, e oggi il ragazzo continua con orgoglio il lavoro iniziato dai suoi antenati. Suo padre Filippo e suo zio Fabrizio hanno preso in mano le redini del salone dopo il nonno, e, insieme a suoAndrea, ha seguito le orme familiari, formandosi presso un'Accademia di Bologna.