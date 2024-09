Catania Democrazia Partecipata 2024 | dal 18 settembre al 9 ottobre si può votare un progetto per la Città

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) L’Amministrazione Comunale diha ultimato l’iter per la per la presentazione e la selezione delle proposte civiche pervenute e ha indetto la votazione pubblica sui fondi da destinare ai progetti di, secondo le disposizioni del regolamento per la disciplina dell’istituto della “” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19 Marzo. Quando si vota Dalle ore 10:00 di mercoledì 18e fino alle ore 23:59 di mercoledì 9sono aperte le votazioni dei progetti, indicati dagli stessi cittadini in forma singola o associata, da realizzare sulla base di un budget stanziato di circa 200 mila euro.