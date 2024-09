Campi Flegrei dal Comune di Napoli via libera al piano di evacuazione in caso di eruzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Consiglio comunale diha approvato l’aggiornamento deldi allontanamento comunale per il rischio vulcanico. L’assessore Edoardo Cosenza ha illustrato nella sua relazione i contenuti della de. Cosenza ha chiarito che ilnon riguarda la crisi bradisismica in corso in questo momento, ma è piuttosto relativo ad un eventuale rischio vulcanico che, al momento, non è reale. Ildi allontanamento riguarda 481 mila abitanti in Regione, e 286 mila residenti nella zona rossa deldi. Il documento è stato redatto con un approccio prudente e prevede una fase di pre-allarme, che può durare mesi o anche anni, durante la quale i cittadini possono andare via autonomamente, e poi una di allarme, con allontanamento obbligatorio, di 72 ore, durante la quale sarà possibile usufruire sia del trasferimento assistito, sia del trasferimento autonomo.