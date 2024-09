Ben Ainslie | Luna Rossa e New Zealand erano le barche più veloci ma abbiamo chiuso il gap

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Sembrava tutto apparecchiato per un doppio 5-0 nelle semifinali di Louis Vuitton Cup. Invece una giornata con poco vento ha propiziato il colpo di scena del prolungamento delle regate sino a mercoledì 18 settembre: prima Alinghi si è imposta su Ineos Britannia, poiha ceduto il passo ad American Magic dopo una manovra troppo aggressiva al termine del secondo lato di poppa. La Coppa America ci insegna a non dare mai tutto per scontato e che i ribaltoni sono sempre dietro l’angolo.deve fare attenzione in particolare agli statunitensi: nel 2013 Oracle (con James Spithill al timone) realizzò l’impresa epica di rimontare e battere Team New9-8 dopo essere stata in svantaggio per 1-8 (e partendo da -2).