Bar Carlino passione in diretta Ecco le regole per partecipare

(Di martedì 17 settembre 2024) Domani è il grande giorno. Esordisce Bar, l’iniziativa della nostra testata nata per vivere inil pre-partita delle sfide di Champions League dei rossoblù. Un modo nuovo per legare una città, i tifosi rossoblù e i nostri lettori a questa straordinaria avventura europea, e per fare ’comunità’ puntando sullaper il Bologna Football Club 1909. Si comincia, appunto, domani dalle 17 alle 18, prima del match tra Bologna e Shakhtar Donetsk: un’ora diche sarà possibile seguire sul nostro sito online, su Twitch (www.twitch.tv/ilrestodel), su tutti i nostri profili social e sul canale 88 del digitale terrestre.