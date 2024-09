Allerta arancione eventi cancellati in città Il sindaco | I fiumi non esonderanno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Forlì, 17 settembre 2024 - L'meteoper precipitazioni intense ha messo in allarme molti forlivesi, in particolare quelli che vivono nelle zone più critiche, già messe alla prova dall'alluvione del 2023. Un quadro aggiornato lo ha fornito in sede di consiglio comunale ilGian Luca Zattini: "Non ci sono situazioni di estrema preoccupazione. Il dato è tutto sommato accettabile - precisa -, con le soglie idrometriche che non dovrebbero andare oltre la soglia 2, quella 3 al massimo per qualche corso d'acqua. Dunque siamo distanti dalla possibilità di esondazione di". Vortice polare sull’Adriatico: rischio nubifragi e allarme per iLe preoccupazioni maggiori "riguardano la collina dove non si escludono movimenti franosi anche intensi". Anche domani le scuole rimarranno aperte. Diversi appuntamenti vengono annullati nelle prossime ore.