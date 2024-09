Alien | Romulus concept art rivela che la progenie ibrida aveva quasi le ali

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024)artche la “le alidi Fede Alvarez contiene numerosi richiami al capolavoro originale di Ridley Scott e al sequel di James Cameron, ma – in modo alquanto controverso – reintroduce anche un concetto di uno dei film meno popolari del franchise,: La clonazione. Verso la fine del film, Kay (Isabela Merced), incinta e in fin di vita, si inietta la formula Prometheus 5 dell’androide Rook per mantenersi in vita. Sebbene sopravviva (per un po’), alla fine partorisce un mostruoso ibrido umano/o che uccide la madresubito.