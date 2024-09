Al-Nassr esonerato Castro | in pole position c’è Pioli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Il futuro di Stefanopotrebbe essere in Arabia Saudita. L’Al-infatti, club in cui militano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’esonero del tecnico portoghese Luis, alla guida del club da poco più di un anno. Inper il ruolo di nuovo allenatore ora c’è proprio l’ex Milan, in trattativa con il club saudita: prima di procedere però,dovrebbe risolvere il suo contratto che lo lega ancora ai rossoneri. Sullo sfondo ci sono anche i nomi di Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Sergio Conceicao. Al-: inc’èSportFace.