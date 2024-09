Affari Tuoi | Liliana ed Elisabetta vincono 100mila euro

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 17 settembre 2024) Ancora una vincita addove le concorrenti sono riuscite a portarsi a casa uno dei montepremi più alti:. Il game show, condotto da Stefano De Martino, ha fatto emozionare per la partita di due sorelle. Scopriamo insieme chi ha giocato e quale pacco avevano.e la sorella si portano a casaNella puntata di ‘‘, andata in onda lunedì 16 settembre 2024 su Rai1, a giocare è stata. La concorrente, proveniente da Ercolano (e quindi dalla Campania) ha scelto il pacco numero 4. A fare il tifo per lei, Stefano De Martino (anche lui campano) che da subito ha spiegato come quel numero nella smorfia rappresenti il maialino.ha scelto di giocare con la sorellae ha iniziato la sua partita con sei tiri, eliminando già dalla prima manche i 300 mila