Unità a sinistra? Non basta sommare le liste

(Di lunedì 16 settembre 2024) 16 settembre 2024 – Curioso: nella calura estiva, chi più ha parlato e lavorato per il centro, è quello che la maggioranza del centro(elettori e vertici) pare non volere: Matteo Renzi, il neo convertito, genio e spregiudicatezza. Gli altri si trovano, si fotografano, si confrontano nel laboratorio di un campo largo in cui si ragiona soprattutto su quello che divide. A cominciare da Renzi, appunto, che sarebbe con Calenda l’eventuale centro del centro. Ma Calenda non ci sta, e anche parecchi renziani, con inevitabili esodi da Italia viva che già non era un partito di massa. Allora, nel campo si fanno i conti. Tutti assieme alle ultime politiche avrebbero preso il 48,8. Ma in politica anche la matematica è un’opinione, e le somme, quando si riesce a farle, danno sempre un risultato inferiore al previsto, e sperato. Insomma, due più due fa al massimo 3.