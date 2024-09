Superbike GP Italia 2024 | programma orari tv streaming Calendario 20-22 settembre a Cremona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Mondialeditorna nel nostro Paese. Si disputerà infatti questo weekend il GP d’, nono appuntamento della stagione in scena per la prima volta assoluta nel circuito di. Un tracciato inedito che sarà molto interessante osservare per capire se ci saranno dei rimescolamenti in termini di valori. D’altronde, anche la situazione dei piloti lascia presagire diverse incognite. Il leader Toprak Razgatlioglu rientrerà infatti dall’infortunio alla schiena rimediato in Francia, Jonathan Rea invece dovrà fare i conti con un dito rotto. A questi si aggiunge anche il ducatista Alvaro Bautista, il quale scenderà in pista con una costola fratturata. I fari saranno poi puntati chiaramente su Nicolò Bulega, attualmente al secondo posto nella classifica generale con 310 punti. Attesa poi per Danilo Petrucci, Anddrea Locatelli ed Andrea Iannone.