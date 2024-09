Spunti di vista Due supersfide diranno quanto vale il Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mola Dopo la salutare passeggiata anti-crisi, Paulo Fonseca si è goduto finalmente una domenica di pace. Al lavoro, sia chiaro, perchè la lunga e suggestiva settimana è già cominciata. Domani sera c’è il Liverpool a San Siro, domenica sera l’attesissimo derby. Due sfide delicate (ma non decisive per la squadra), due serate di gala a cui i rossoneri (e l’allenatore) si presentano con gli abiti più nobili: bellezza e autostima. Sabato ilha vinto (e di questi tempi nulla è scontato), ma Fonseca ha stravinto. Il poker rifilato al Venezia dà ragione al tecnico: dopo giornate di polemiche sull’enigmatico ruolo di Ibrahimovic e la sua discutibile assenza in un momento particolare della stagione, i fatti hanno dimostrato che il problema del Diavolo non era Zlatan. No, i problemi andavano ricercati (e risolti) solo sul campo di gioco.