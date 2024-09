Spero che qualcuno si vergogni Open Arms Salvini disintegra la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) «che asi, perché un conto è contestarenei Comuni e nelle Regioni, un conto è dire "non riesco a sconfiggere il mio avversario politico perché gli italiani si fidano di luì e provo a mandarlo in galera": è qualcosa di veramente imbarazzante, non riuscirei a farlo». L'ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a «Quarta Repubblica» su Rete4 a proposito della richiesta di condanna nel processo su. Ha paura di essere condannato?, gli chiede Porro. «No, rifarei domani quello che ho fatto. Non sono preoccupato per me, onestamente mi è pesato spiegare ai miei figli cosa stava succedendo». «Patteggerò? No. Io ritengo di aver mantenuto una promessa, quella di ridurre gli sbarchi. Io non patteggio, sono convinto di aver ragione. Non sono un sequestratore».