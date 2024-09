Serie C 2024 25 | il Pescara vince nel finale e vola in vetta Pianese piegata 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Gran vittoria in rimonta del, che ribalta 2-1 lae raggiunge l’Entella al comando del girone B diC. Nel posticipo della quarta giornata il Delfino va sotto dopo 1? con la rete di Mignani, che approfitta di un errore grave di Pellacani e sblocca subito la gara. Nella ripresa però gli Adriatici la ribaltano: prima arriva il pari al 49? del neo entrato Ferraris, mentre al 93? arriva l’autorete di Pacciardi che regala i tre punti alla formazione di Silvio Baldini. Nell’altra gara del girone finisce 2-2 tra Lucchese e Rimini: i romagnoli passano dopo 4? con De Vitis e raddoppiano al 49? con Cernigoi, ma si concretizza la rimonta dei toscani padroni di casa. Costantino accorcia al 51?, poi Quirini firma il definitivo pareggio al minuto 86. Due pareggi per 0-0 invece negli altri due posticipi: Novara-Lecco del girone A e Latina-Foggia del girone C.