Serie A2 | numeri importanti per gli abbonati nella prelazione Fortitudo quattromila sorrisi Battuto il record nella prima fase

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Semplicemente straordinario. La chiusura delladiper gliin vista della prossima stagione si chiude con un risultato inimmaginabile per la. Alla chiusura di questa lungadi campagna abbonamenti le tessere sottoscritte sono state ben 4.203. Iraggiunti dalla Effe già adesso fanno superare la già ragguardevole quota 4.107 dell’anno scorso, senza considerare la libera che parte domani e i 100-150 abbonamenti ancora da staccare per partner e sponsor. Conti alla mano si punta a superare i 4.500 abbonamenti, obiettivo incredibile per una società di A2, ma che per passione e attaccamento ha un pubblico da altaA. Anchepassata stagione sono state poche le squadre, anche del massimo campionato, capaci di fare meglio della