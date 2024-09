Rugby australiani di discendenza ucraina potranno giocare per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un selezione di giocatoridipotrà per la prima volta entrare nella squadra nazionale dell’nellaLeague World Cup 2026, riferisce oggi il quotidiano australiano Sydney Morning Herald. Diretta dal britannico Dan Beardshaw e allenata dall’australiano Matt Girvan, la squadra ha sei giocatori attivi in Australia, selezionati dopo un’estesa serie di incontri contro altre squadre Heritage. Il primo incontro dell’sarà contro la Repubblica Ceca, seguita dal primo incontro di qualificazione il 22 ottobre contro la nazione ospitante Francia. “E’ un enorme privilegio essere selezionato a rappresentare i miei nonni e la mia. E’ ancora più significativo per me durante la guerra, perché mostra come l’Australia è in solidarietà con l’nella lotta per la democrazia”, ha dichiarato il 28enne Tom Mencinsky.