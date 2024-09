Motta | Giocare la Champions un orgoglio vogliamo arrivare più in alto possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Torino, 16 settembre 2024 – Archiviare i due pareggi consecutivi per zero a zero con un buon debutto in. La Juve torna nella massima competizione continentale contro il Psv campione d’Olanda, per una partita affascinante ma non semplice. Il calcio olandese è chiaro: si attacca, si fa possesso, si crea. Anche quello diè su quella linea, ma con il sacro vincolo dell’equilibrio che ha permesso ai bianconeri di chiudere con zero gol subiti in quattro partite. C’è emozione alla Continassa per questo nuovo debutto europeo.: “ed emozione” Una novità anche peraffrontare laLeague. Da giocatore l’ha giocata tante volte e anche vinta, da allenatore è un debutto.