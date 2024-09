Mortara mamma cucina con bimbo in braccio | acqua bollente schizza e il piccolo si ustiona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Pavia), 16 settembre 2024 - Era inallache stavando quando un pentolino cadendo a terra gli hatosul petto e sul collo. Il, di solo un anno, ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo, non in pericolo di vita, all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. E' stata la stessa giovane madre, 24enne originaria dell'Ucraina, a chiamare i soccorsi nella serata di ieri, domenica 15 settembre. Nell'appartamento in via Monteverde a, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che dai primi riscontri hanno confermato la causa accidentale dell'accaduto, anche se accertamenti sono ancora in corso.