Monumenti di Roma coperti dai cantieri del Giubileo impazzano i video degli influencer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Glisi lamentano deiper il: in diverse zone del Centro Storico coprono i, la Città Eterna, si trova in un momento di grande trasformazione in vista del2025. I lavori in corso, necessari per accogliere i milioni di pellegrini e turisti attesi, stanno modificando il volto della città, creando un mix di disagi e aspettative. Mentre alcunicercano di spiegare ai loro follower che inon rovineranno l’esperienza di viaggio, altri turisti esprimono delusione per non poter ammirare inella loro interezza. Il sindaco Gualtieri aveva chiesto pazienza aini, ma questo messaggio sembra non essere arrivato oltre i confini nazionali.