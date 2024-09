Meloni sdogana la cattiveria nei casi Open Arms e Bucci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sabato sera è riapparso d’improvviso quello che lo storico Gerhard Ritter definiva “Il volto demoniaco del potere”; quando la nostra premier, con quella voce baritonale che stride con la taglia minima del corpo ospitante (quasi un remake di scene particolarmente inquietanti del film L’esorcista), ha espresso la piena solidarietà al partner di governo Matteo Salvini, nel mirino dei giudici palermitani per la disumana vicenda. Di certo la cinica mossa per tenere in piedi una compagine governativa traballante, ma altrettanto certamente l’ennesimomento in corso della; a seguito dell’accantonamento dei buoni propositi formulati dopo la catastrofe etica oltre che materiale del secondo conflitto mondiale.