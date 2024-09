Mattarella inaugura l’anno scolastico a Cagliari | Retribuzioni degli insegnanti spesso non all’altezza va affrontata la questione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Agli, ai presidi, ai docenti, al personale di supporto si chiede molto; talvolta troppo. Anche a fronte dinondi altri Paesi europei. Si tratta di un aspetto di grande rilievo che va affrontato concretamente”. Così il Presidente della Repubblica, Sergiondo il nuovo annoal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” a. “Tutti loro hanno e devono sempre avere la consapevolezza e l’orgoglio di ricoprire un ruolo prezioso per la nostra società: quello di formare ed educare i cittadini che crescono. Dalla loro opera,silenziosa e non conosciuta, dipende in gran parte il futuro della nostra Italia”, ha proseguito il Capo dello Stato, sollevando quindiso temastipendi dei docenti in Italia.