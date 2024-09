Lo sono davvero? | Affari Tuoi un rovinoso sospetto su Addolorata ed Elisabetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Riflettori puntati, come ogni sera, sullo studio di, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti in onda ogni giorno su Rai 1 al termine del tiggì della rete ammiraglia Rai. E la giornata di oggi, lunedì 16 settembre, ovviamente non fa eccezione. Giornata particolare, però, scandita dalle parole di Amadeus, il grande ex, il quale a ridosso del via alla sua nuova avventura su Nove è tornato ad attaccare la Rai: "Nessuno dei dirigenti era in studio per l'ultima registrazione di", il programma che conduceva fino alla scorsa stagione. "Mi aspettavo più gratitudine", ha aggiunto. Quindi, anche una frecciatina a De Martino: "I conti si fanno a fine stagione", ha affermato Amadeus quando gli ricordavano che lo share, nonostante il suo addio, tenga botta alla grandissima.