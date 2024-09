Liguria | Orlando raddoppia le civiche appello per unire i moderati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set (Adnkronos) – La lista del Pd, quella di Avs, quella del M5s e due liste. Si va delineando il fronte che sosterrà la candidatura di Andreaa presidente dellain vista delle prossime regionali di fine ottobre. La coalizione di centrosinistra sta lavorando per allargare il fronte. In queste senso, nelle ultime ore, al comitato dell’ex ministro dem registrano uno boom di disponibilità dalla società civile a scendere in campo. La ‘lista’ messa in cantiere a inizio campagna sarà quindi affiancata da un altra civica a sostegno del candidato del centrosinistra. Anche nelle altre forze si vanno delineando i vari assetti. Oltre ovviamente al Pd, ci sarà la lista di Avs che dovrebbe ospitare anche la lista Sansa, quella al fianco del candidato del centrosinistra alle precedenti regionali.