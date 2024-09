L' età dell' indecisione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024) È l’immagine di un mondo al bivio quella che traspare dall’ultimo Rapporto Coop, che ogni anno analizza consumi e stili di vita degli italiani, con uno sguardo attento verso il futuro. Un Paese preoccupato dallo scenario internazionale, in ansia per l’emergenza ambientale, affaticato dalla quotidianità e per questo sempre più inquieto. Gli italiani non guardano più con fiducia il futuro, ma con timore (più 11 per cento 2024 su 2022) e di conseguenza la parola chiave con cui si approcciano ai consumi è «risparmio», di gran lunga il primo criterio di scelta negli acquisti, almeno per il 75 per cento degli intervistati.