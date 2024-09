Lavori alla Biblioteca di Cerveteri chiusura prolungata fino a lunedì 23 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024), 162024 – “Le attività di manutenzione avviate all’interno dei locali dellacomunale dinecessitano di una ulteriore settimana di lavoro. Questa mattina infatti, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato con il Dirigente Area V Architetto Fabrizio Bettoni e con il personale dipendente dellastessa, abbiamo convenuto di prolungare di una settimana laal pubblico, proprio per fare in modo che le pareti si asciughino completamente e che non vi sia più alcun genere di problematica. Sentito il Dirigente, confidiamo di riaprire i locali all’utenza nella mattinata di23”. A dichiararlo è il Vicesindaco die Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano.