La classifica dei migliori collutori | quali usare e quali evitare? Alcuni contengono sostanze preoccupanti | LA LISTA

(Di lunedì 16 settembre 2024) Presenza comune nei supermercati, isono utilizzati come integrazione alla corretta igiene orale, che prevede l’uso regolare di spazzolino, filo dentario e scovolino. Sono 27 i prodotti portati in laboratorio da Öko-test in un’analisi di inizio settembre. Di marche note e meno note, sei di questi prodotti sono certificati naturali. Tutti sono compresi in una fascia di prezzo che va da 83 centesimi a 8,24 euro per 500 ml, e– denuncia il test –definite. Ingredienti daA contenerne la gran parte sono soprattutto Parodontax (GSK Consumer Health-care) e Listerine (Johnson & Johnson). Risulta soddisfacente Colgate-Palmolive, mentre raggiungono appena la sufficienza altre marche diffuse: Elmex (Colgate), Sensodine (GSK Consumer Health-care) e Dentolux (Lidl).