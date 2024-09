Kate Middleton ultime notizie | il gesto di Meghan Markle ha perfettamente senso ora

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) Aria di cambiamento nella royal family. A quanto pare è iniziata da tempo una strategia per porre fine alla faida familiare che vede contrapposti da un lato il Principe William e dall’altro suo fratello, il Principe Harry. Grandi protagoniste della storia anche le rispettive mogli, pronte ad un riavvicinamento nonostante il loro rapporto non sia stato mai dei migliori. Ma la malattia della Principessa del Galles, così come quella di Re Carlo, ha rimesso tutto in discussione: la vita è troppo breve per portare rancore. L’ultimodiperNegli ultimi giorni – subito dopo il toccante video in cuiha annunciato la fine della chemioterapia preventiva – è trapelata la notizia dei messaggi cheha inviato nell’ultimo periodo alla Principessa del Galles.