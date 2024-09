Inzaghi è avvisato | col turnover l’Inter non è più l’ammazza-campionato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Due pareggi in due trasferte, quattro punti lasciati per strada, la vetta della classifica già ceduta al Napoli di Antonio Conte che, non a caso, non farà le coppe. Nessuna crisi, nessun allarme, soltanto un messaggio per Simone: colnon è più la squadra ammazzadello scorso anno non sarebbe mai inciampata in due partite così contro Monza e Genoa. Ma questo per certi versi era anche prevedibile. È una nuova stagione: i valori si resettano, si riparte tutti da zero e non sta scritto da nessuna parte che una squadra che ha dominato l’anno scorso faccia lo stesso quest’anno (anzi, il recente passato ci ha insegnato con Milan e Napoli che nella Serie A volatile dei nostri tempi è quasi più probabile il contrario). Nel caso delperò c’è una ragione specifica.