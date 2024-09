In Iran due anni fa moriva Mahsa Amini e iniziarono le proteste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cade oggi il secondoversario della morte di, la 22enne curda che perse la vita a Teheran, dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non avrebbe portato correttamente il velo, obbligatorio nella Repubblica islamica fin dalla sua fondazione. L'evento e la sua morte scatenarono un'ondata dianti-governative, che dalla capitaleiana si diffusero anche in molte altre città dell'e andarono avanti per mesi, nonostante una dura repressione da parte delle forze dell'ordine. Le circostanze della morte della giovane, che si trovava in coma da due giorni al momento del decesso, restano controverse.