Il viaggio a ritroso nel tempo e negli omicidi di Dexter Original Sin

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come si spiega la nuova operazioneSin? Tecnico esperto e metodico della polizia scientifica di Miami,è il classico caso in cui “l’apparenza inganna”. Almeno in parte. A volte incontriamo personaggi fuori dal comune, immaginari ma ancorati alla realtà circostante, capaci di raccontare non solo delle storie, quanto piuttosto degli scenari dentro i quali si intrecciano suggestioni particolari e importanti. Nel 2006 si è imposto alla nostra attenzione proprio lui,Morgan a cui Michael C. Hall (noto fino a quel momento, soprattutto per la serie cult Six Feet Under) ha prestato il volto per ben otto stagioni, più una miniserie. La precisione fa davvero parte del suo stile di vita, ma dietro la facciata di uomo di legge, si cela una diversa tipologia di essere umano.