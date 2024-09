Il triathlon ha invaso la riviera In gara con la formula ’Eliminator’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) "E’ stata una bellissima edizione – il commento a caldo del presidente nazionale della Federazione(Fitri), Riccardo Giubilei – sempre in crescita con oltre 750 ragazzi (dai 14 ai 19 anni, ndr) provenienti da tutta Italia per disputare la finale di Coppa Italia Giovani in una location che si presta molto bene". Sabato è andata in scena unainnovativa, la Eliminator: "Sonomolto brevi e intensi con la qualifica, la semifinale e la finale e sulla base di questi risultati, sono state composte le squadre per la Crono di oggi (ieri, ndr) per cui ragazzi di squadre diverse e di regioni diverse hanno gareggiato insieme". Unamolto interessante "perché consente ai ragazzi di cominciare a confrontarsi con la specialità olimpica della staffetta" prosegue Giubilei.