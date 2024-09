Il Real Madrid perde Brahim Diaz per 3 mesi! Salta le sfide con Milan e Atalanta|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-15 15:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sono pessime le notizie per ildi Carlo Ancelotti, reduce dalla faticosa vittoria per 2-0 sul campo dellaSociedad nell’ultimo turno di Liga. I rigori trasformati da Vinicius jr e Mbappé hanno nascosto una prestazione non troppo convincente ma non cancellano ciò che proviene dall’infermeria, nella quale entra – e dovrà rimanerci per diverso tempo – l’ex. Secondo quanto ha raccolto la collega di Cadena Cope Arancha Rodriguez, per il nazionale marocchino si prospetta uno stop di circa 3a causa di un problema all’adduttore lungo della gamba destra. La lesione muscolare, che in un primo momento non appariva così seria, si è invece rivelata molto grave e toglie ad Ancelotti una pedina molto preziosa.